Ещё
Названо время замены человека искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо время замены человека искусственным интеллектом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдёт замена оператора по обработке данных на робота. Об этом РИА Новости заявил руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.
«Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни», — заметил он.
По мнению ученого, уже сегодня созданы системы искусственного интеллекта, не уступающие человеку по эффективности решения задач. К примеру, распознавания лиц и человеческого голоса.
В марте сообщалось, что по мнению заведующего кафедрой сложных интеллектуальных систем в Университете Пассау в Германии Бьорна Шуллера, всего через 10 лет искусственный интеллект сможет писать стихи и превзойдет в этом человека.
К вытеснению людей машинами 6 марта призвал готовиться президент России Владимир Путин.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев137
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»21
«Это геноцид»: депутата ФРГ возмутила ситуации в Донбассе65
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России538
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу359
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение