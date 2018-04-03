Названо время замены человека искусственным интеллектом

«Решая задачи создания прикладного искусственного интеллекта, мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни», — заметил он.

По мнению ученого, уже сегодня созданы системы искусственного интеллекта, не уступающие человеку по эффективности решения задач. К примеру, распознавания лиц и человеческого голоса.

В марте сообщалось, что по мнению заведующего кафедрой сложных интеллектуальных систем в Университете Пассау в Германии Бьорна Шуллера, всего через 10 лет искусственный интеллект сможет писать стихи и превзойдет в этом человека.

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