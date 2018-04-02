В России пройдет девятая конференция Condé Nast Digital Day 2018 

12 апреля издательство «Condé Nast Россия» проведет в Москве девятую конференцию Condé Nast Digital Day.
CNDD — ежегодное мероприятие, на котором специалисты различных профессиональных областей со всего мира обсуждают актуальные вопросы медиапространства и цифрового маркетинга.
В 2018 году темой конференции станут решения, способные изменить бизнес-ландшафт ближайшего будущего, а также инновации, которые позволят развить бизнес и увеличить его прибыльность.
Так, участники Condé Nast Digital Day смогут ознакомиться с первым исследованием российского рынка товаров роскоши, которое с января по март нынешнего года совместно провели Condé Nast и компании McKinsey & Company, Farfetch и DoubleData.
В результате была создана перспектива рынка роскоши и его потребителей, в основе которой лежат интервью с ключевыми игроками рынка, аналитика больших данных потребителей в соцсетях, а также анализ упоминаний брендов и онлайн-опрос реальных потребителей. Исследование даст участникам конференции представление о ключевых рычагах роста рынка, предпочтениях и интересах основных сегментов потребителей, а также о темах, которые лучше других вовлекают аудиторию в социальных медиа.
Кроме того, во время Condé Nast Digital Day на 3D-принтере будет впервые в России распечатано платье, которое создал российский дизайнер Игорь Чапурин. Тогда же модельер обсудит с экспертами применение современных технологий в модной индустрии.
Билеты на конференцию можно приобрести по ссылке.