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Лучшие научные проекты выиграли гранты на сумму 18,5 млрд рублей
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Лучшие научные проекты выиграли гранты на сумму 18,5 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Хлунов особо подчеркнул, что доля молодых ученых в возрасте до 39 лет среди победителей конкурсов составила 65,5 процента, что почти на 10 процентов больше, чем планировалось. Такой скачок объясняется, прежде всего, запуском президентской программы по поддержке молодежи. Но среди выигравших гранты проектов есть и второй «пик». Это руководители научных коллективов, чей средний возраст около 65 лет.
"Это маститые ученые, которые по-прежнему очень эффективно работают в науке", — отметил Хлунов.
Один из главных критериев оценки работы самого фонда — число публикаций теми учеными, которые получили поддержку РНФ. Каков же результат? Ученые, работавшие по грантам РНФ, опубликовали в международной базе данных Web of Science 10,3 тысячи статей или 16,4 процентов от общего числа публикаций. Количество статей, индексируемых в международной базе данных Scopus, в расчете на 100 исследований, поддержанных РНФ, составило 26,2. Это выше, чем планировалось — 22-24 публикации. Что касается статей в базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования), то здесь в расчете на 100 исследований, проведенных при поддержке РНФ, цифра достигла 46,2 (план 34 — 36).
Другой важнейший показатель — цитирование статей. И здесь цифры вполне приемлемые. Число цитирований на публикацию российских исследователей, индексируемых в Web of Science, составила 2,89 единицы, тогда как в плане этот показатель составлял 1,3.
По числу выигранных грантов лидируют МГУ им. М. В. Ломоносова (230 проектов), Санкт-Петербургский госуниверситет (108), Институт прикладной физики РАН (61), Казанский (Приволжский) федеральный университет (41), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационный технологий, механики и оптики (40), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (37), Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН (37), Московский физико-технический университет (36), УРФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (35) и Национальный исследовательский Томский политехнический университет (35).
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