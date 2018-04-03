Ученые назвали природную аномалию, которая погубит Землю 

Конец света наступит по неожиданным причинам. Ученые установили, что всему живому на Земле угрожает природный феномен, на который раньше не обращали внимания. Жизнь человеческой цивилизации может прерваться из-за непрекращающихся дождей. Глобальное потепление, которое тревожит экологов и находится на слуху уже многие годы, чревато критическим изменением климатических условий. Эксперты установили, что из-за процесса потепления Мировой океан испаряется гораздо активнее.
Предполагается, что именно в результате этого процесса только за последние двадцать лет характер осадков на планете значительно изменился. Теперь дожди выпадают на меньшей площади, но происходит это гораздо чаще и с большей интенсивностью. Например, если 200 лет назад дожди покрывали 25% Земли, то сейчас эти показатели снизились до 23% за тот же период, цитирует выводы ученых Vladtime.
Такой факт, по мнению экспертов, является аномальным. Из-за подобного перераспределения осадков планета может быть постепенно затоплена.
Ученые не впервые прогнозируют апокалипсис на планете. «Свободная пресса» сообщала, что американские и британские ученые прогнозируют скорую гибель человечества. Причиной этому являются выбросы в атмосферу большого количества парниковых газов. Это в конечном итоге приведет к таким изменениям в климате, что уже через 200 лет на Земле исчезнет все живое.
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