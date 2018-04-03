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Ученые назвали природную аномалию, которая погубит Землю
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Ученые назвали природную аномалию, которая погубит Землю 

Свободная пресса 59 минут назад
Фото: planet-today.ru
Конец света наступит по неожиданным причинам. Ученые установили, что всему живому на Земле угрожает природный феномен, на который раньше не обращали внимания. Жизнь человеческой цивилизации может прерваться из-за непрекращающихся дождей. Глобальное потепление, которое тревожит экологов и находится на слуху уже многие годы, чревато критическим изменением климатических условий. Эксперты установили, что из-за процесса потепления Мировой океан испаряется гораздо активнее.
Предполагается, что именно в результате этого процесса только за последние двадцать лет характер осадков на планете значительно изменился. Теперь дожди выпадают на меньшей площади, но происходит это гораздо чаще и с большей интенсивностью. Например, если 200 лет назад дожди покрывали 25% Земли, то сейчас эти показатели снизились до 23% за тот же период, цитирует выводы ученых Vladtime.
Такой факт, по мнению экспертов, является аномальным. Из-за подобного перераспределения осадков планета может быть постепенно затоплена.
Ученые не впервые прогнозируют апокалипсис на планете. «Свободная пресса» сообщала, что американские и британские ученые прогнозируют скорую гибель человечества. Причиной этому являются выбросы в атмосферу большого количества парниковых газов. Это в конечном итоге приведет к таким изменениям в климате, что уже через 200 лет на Земле исчезнет все живое.
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