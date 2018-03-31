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Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС
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Батареи для роботов-космонавтов установят снаружи и внутри МКС 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции может в будущем получить внешние и внутренние батареи для питания роботов-помощников космонавтов, требующих большого количества электроэнергии, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-производителя будущих космических роботов НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
"Мы предусматриваем как внутрикорабельные, так и внекорабельные батареи, которые пока находятся в стадии проработки с несколькими партнерами. Сейчас проработано техническое задание, по ним нам будут делать предложения", — сказал Дудоров.
По его словам, без подобных батарей роботы-космонавты никак не смогут обойтись. Последняя версия робота «Федор», на основе которого будут созданы будущие машины для МКС, потребляет около 45 киловатт электроэнергии в пиковом режиме, и порядка 15 в номинальном. В это же время все солнечные батареи станции вырабатывают около 100 киловатт — лишь в два раза больше.
Если учесть, что для рабочих органов роботов, которые будут постоянно базироваться в невесомости, можно использовать более слабые приводы, чем для тех, которым придется работать в условиях Земной гравитации, то требуемую мощность можно будет снизить в 5-10 раз. Однако и этого будет мало, ведь вся энергия МКС расходуется на поддержание огромного количества систем 400-тонной станции.
Специальные батареи, питающие роботов, будут смонтированы внутри и снаружи станции, а энергия к роботам будет поступать по кабелю. Внедрить батарею в саму конструкцию роботов невозможно, так как это чересчур утяжелит и без того не самые легковесные конструкции. Земной робот «Федор», на базе которого будут созданы роботы для МКС, весит 106 килограмм при размерах, сравнимых с размерами человеческого тела. Батарея же должна весить порядка 30-40 килограмм.
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