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SpaceX создала самый тяговооруженный двигатель в мире
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SpaceX создала самый тяговооруженный двигатель в мире 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: SpaceX / YouTube
Глава американской компании SpaceX Илон Маск поделился последними достижениями в разработке полностью многоразовой ракеты BFR (Big Falcon Rocket), в частности, в частности, созданием самого тяговооруженного двигателя в мире Raptor. Статья инженера опубликована в журнале New Space, сообщает Business Insider.
Бизнесмен заявил об успешном испытании двигателя Raptor, работающем на жидких метане и кислороде. По словам Маска, силовой агрегат для BFR получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действующих в мире. Всего в ходе 42 основных испытаний Raptor проработал 1 200 секунд, включая непрерывную работу дольше 100 секунд, тогда как для посадки на Марс требуется 40 секунд.
«У нас должен быть чрезвычайно эффективный двигатель; двигатель Raptor будет обладать наивысшей тяговооруженностью, мы надеемся, среди всех когда-либо произведенных двигателей любых типов», — полагает Маск.
В представленной работе Маск рассказал об успешном испытании гигантского бака, созданного из разработанного SpaceX углеродного волокна. Конструкция, в диаметре достигающая 12 метров, предназначена для хранения 1 200 тонн жидкого кислорода (окислителя для метана) и обеспечивает приемлемую для BFR легкость.
В новой редакции проекта корабль BFR получил в нижней части боковое крыло дельтаобразной формы, предназначенное для регулировки угла тангажа (между продольной осью корабля и горизонтальной плоскостью). Такая особенность делает корабль BFR пригодным для посадки в любую точку Солнечной системы.
В своей публикации Маск отметил, что в 2018 году SpaceX планирует провести 30 пусков, а к 1 марта 2018 года компания осуществила 16 успешных посадок первых ступеней тяжелой ракеты-носителя Falcon 9.
Впервые проект BFR Маск представил в сентябре 2017 года, выступая на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).
Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться вправо. В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.
В настоящее время SpaceX располагает тяжелой (Falcon 9) b сверхтяжелой (Falcon Heavy) ракетами, на которых установлены двигатели Merlin 1D, работающие на топливной паре керосин-кислород. Данный агрегат имеет самую высокую тяговооруженность (более 180) среди всех ракетных двигателей.
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