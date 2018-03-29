До конференции Go Analytics! 2018 осталась всего неделя! 

5 апреля в Москве состоится ежегодная конференция по онлайн-аналитике для бизнеса Go Analytics! 2018.
Среди участников — лидеры рынка: Hoff, INVITRO, Nestle, OZON.ru, Philips, Яндекс, DocDoc.ru, ABBYY, Суточно.ру, dochkisinochki.ru, Faberlic.com, РИВ ГОШ, ArrowMedia, Евросеть, Лаборатория Касперского, Азбука Вкуса, Myfin.by, Bankiros.ru, Profi.ru, Киви Банк, 2ГИС.
В числе спикеров своими секретами и наработками поделятся российские и зарубежные эксперты из Scout 24, OZON, Ведомости, Retail Rocket, Яндекс, Google, Preply, Urban Group, OWOX, Delivery Club, Adventum, AIC, Wrike, Ostrovok.ru:
● как прогнозировать покупки и оптимизировать рекламные кампании в процессе их работы;
● как организовать культуру работы с аналитикой в бизнесе маркетплейс;
● как оценивать вклад в продажи не только маркетинговых, но всех усилий команды: организацию вебинаров и встреч с клиентами, функциональность продукта.
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