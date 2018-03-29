До конференции Go Analytics! 2018 осталась всего неделя!

В числе спикеров своими секретами и наработками поделятся российские и зарубежные эксперты из Scout 24, OZON, Ведомости , Retail Rocket, Яндекс, Google , Preply, Urban Group, OWOX, Delivery Club, Adventum, AIC, Wrike, Ostrovok.ru:

● как прогнозировать покупки и оптимизировать рекламные кампании в процессе их работы;

● как организовать культуру работы с аналитикой в бизнесе маркетплейс;

● как оценивать вклад в продажи не только маркетинговых, но всех усилий команды: организацию вебинаров и встреч с клиентами, функциональность продукта.

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