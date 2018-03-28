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«Калашников» воскресит советский «Буран»
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«Калашников» воскресит советский «Буран» 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Концерн «Калашников» выкупит у госкорпорации «Ростех» 60 процентов акций НПО «Молния», участвовавшего в создании советского орбитального космического корабля «Буран», сообщает «Коммерсантъ».
«Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения», — заявил глава «Калашникова» Алексей Криворучко.
Газета отмечает, что вице-премьер Дмитрий Рогозин дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана"».
Стоимость сделки не раскрывается. В госкорпорации газете подтвердили факт продажи концерну пакета акций НПО и заявили, что выполнили задачу по недопущению его банкротства, поставленную президентом России Владимиром Путиным.
Советская система «Энергия-Буран», а также американские Space Shuttle были многоразовыми средствами выведения аппаратов на орбиту. Обе программы закрыты.
Советская система состояла из космического корабля «Буран» и сверхтяжелой ракеты «Энергия». В 1980-х годах ракета стартовала два раза (оба — успешно), один из которых — вместе с «Бураном», успешно совершившим полет в автоматическом режиме.
В разработке комплекса «Энергия-Буран», как отмечается на сайте РКК «Энергия», «участвовало 1 206 предприятий и организаций почти ста министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР».
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