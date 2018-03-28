NASA: Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесен на 2020 год

Вывод на орбиту нового телескопа «Джеймс Уэбб» пройдет на год позже, чем планировалось — в мае 2020 года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут , передает ТАСС

«Работа над основными компонентами телескопа завершена, но некоторые проявившиеся во время их испытаний проблемы вынуждают нас пересмотреть сроки запуска», — указал он.

Помощник директора космического агентства Томас Зурбукен, в свою очередь, сказал, что создатели телескопа недооценили его технологическую сложность. По его словам, сборка и испытания компонентов заняли больше времени, чем планировалось.

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Напомним, телескоп «Джеймс Уэбб» должен заменить на орбите «Хаббл». Сначала ожидалось, что это случилось в 2013 году, потом пуск перенесли на октябрь 2018-го, а затем на первую половину 2019 года.

По задумке ученых, «Джеймс Уэбб» будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, а также заниматься поиском пригодных для жизни планет.

Ранее сообщалось, что cпециалисты NASA планируют возобновить исследования «криосферы» — совокупности наиболее холодных регионов Земли.

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