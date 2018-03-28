NASA: Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» перенесен на 2020 год 

Вывод на орбиту нового телескопа «Джеймс Уэбб» пройдет на год позже, чем планировалось — в мае 2020 года. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Роберт Лайтфут, передает ТАСС.
«Работа над основными компонентами телескопа завершена, но некоторые проявившиеся во время их испытаний проблемы вынуждают нас пересмотреть сроки запуска», — указал он.
Помощник директора космического агентства Томас Зурбукен, в свою очередь, сказал, что создатели телескопа недооценили его технологическую сложность. По его словам, сборка и испытания компонентов заняли больше времени, чем планировалось.
Инопланетяне рядом
Даже ближе, чем вы думали
Напомним, телескоп «Джеймс Уэбб» должен заменить на орбите «Хаббл». Сначала ожидалось, что это случилось в 2013 году, потом пуск перенесли на октябрь 2018-го, а затем на первую половину 2019 года.
По задумке ученых, «Джеймс Уэбб» будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, а также заниматься поиском пригодных для жизни планет.
Ранее сообщалось, что cпециалисты NASA планируют возобновить исследования «криосферы» — совокупности наиболее холодных регионов Земли.
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