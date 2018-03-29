Россия и Китай сольют ГЛОНАСС и BeiDou

Россия и Китай на основе ГЛОНАСС и BeiDou могут создать объединенную систему спутниковой навигации. Соответствующие переговоры должны состояться в мае 2018 года на конференции в Харбине (КНР), сообщают «Известия»

С предложением об объединении ГЛОНАСС и BeiDou к «Роскосмосу» обратилась Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе. Такая инициатива предполагает создание единой системы мониторинга глобальных навигационных спутниковых систем, действующей на пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В случае реализации такого сценария это позволит кратно повысить точность при использовании потребителями сразу двух глобальных навигационных спутниковых систем», — заявил газете представитель «Роскосмоса». Объединенная система позволит в реальном времени обмениваться данными о состоянии группировок навигационных спутников, их работоспособности, качестве сигналов, передавать друг другу корректирующие поправки. При этом ГЛОНАСС может значительно расширить количество пользователей.

По мнению члена экспертного совета при правительстве России Андрея Ионина, в будущем весь мир разделится на зоны влияния двух объединенных стандартов — ГЛОНАСС/BeiDou и американо-западноевропейской GPS/Galileo. Эксперт положительно оценил перспективы российско-китайского сотрудничества в этой сфере.