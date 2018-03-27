Россия наращивает технологическое отставание

Россия все больше отстает по показателям, характеризующим технологическое развитие и инновации.

Россия официально взяла курс на создание цифровой экономики, но в реальности технологическое развитие страны все больше затормаживается. Так, например, количество патентных заявок на изобретения в прошлом году упало до 36454 — это самый низкий показатель с 2006 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности» (ЕДРИД). И беда не в том, что российская земля оскудела талантами, просто они все чаще ищут лучшей доли в других землях, сетуют эксперты.

Второй серьезный сигнал — сокращение уровня инновационной активности в российской промышленности. По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, он падает третий год подряд. Если в 2004 году доля компаний крупного и среднего бизнеса, внедряющих в своей работе высокие технологии и принципиально новые решения, составляла 10,5%, в 2012-м — 9,9%, в 2015-м — 9,5%, то в прошлом сократилась до 9,2%. Это минимальный показатель с 1999 года.

По динамике инновационного развития российская промышленность в 4−6 раз отстает от ведущих индустриальных стран, пишет Finanz.ru . Например, в Швейцарии 60,2% компаний используют инновации, в Германии — 58,9%, во Франции — 46,5%, в Великобритании — 45,7%.

Даже в странах Центральной и Восточной Европы дела с инновациями обстоят лучше: в Польше ими занимается 18,6% промышленных предприятий, в Венгрии — 18,8%. Из 33 стран, которые анализировала ВШЭ , лишь в Румынии инновационная активность ниже российской — 6,4%.

Защита и выгода «Снижение доли НИОКР и числа патентов говорит о том, что российская промышленность, в первую очередь обрабатывающая, тормозить свое развитие, которые и до этого было не ахти какое быстрое», — сказал «Ридусу» заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. И хуже всего ситуация как раз там, где теоретически научные разработки должны быть востребованы больше всего — на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством «сложных непродовольственных товаров», отмечают эксперты Центра стратегических разработок. По их подсчетам, седьмая часть всех производственных мощностей в России устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.

По его словам, в России есть несколько фундаментальных проблем с внедрением инноваций.

Первая — защита интеллектуальной собственности, которая находится на очень низком уровне. И если кому-то приходят в голову свежие идеи, люди что-то изобретают, придумывают принципиально новое, то стараются это реализовывать и регистрировать патенты в других юрисдикциях, в других странах. Где угодно, но только не в России: например, в Сингапуре , вообще в Азии, не говоря уже о США ЕС . Чтобы защитить свои разработки.

Вторая проблема — целесообразность научных изысканий для бизнеса. Количество патентных заявок само по себе еще ни о чем не говорит, подчеркивают эксперты. Важно, сколько из них доходят до реального воплощения в жизнь.

«Средств у компаний мало, а каких-то финансовых стимулов государство пока не внедряет, хотя в мировой практике существуют уже отработанные меры, такие, как налоговые вычеты на проведение НИОКР. То есть, любая новая разработка и проведение изыскательных работ должны быть выгодны для компании. У нас же такого нет», — поясняет Антропов.

«К сожалению, инновационная стратегия на данный момент себя не оправдывает. На внешние рынки выходить сложно и дорого, мало у кого это получается, а внутренний российский рынок не может обеспечить их продукцию должным спросом. Соответственно, и свои технологии и разработки плохо внедряются, и импортные», — рассуждает эксперт. Не дотянули Рыночная ситуация поиск новых технологических решений сегодня тоже не стимулирует. И компании предпочитают консервативную стратегию работы, направленную на максимальную экономию, а не повышение эффективности, стараются минимизировать расходы любой ценой, даже ценой собственного развития.

«Но, видимо, не хватило не терпения, ни времени, и в определенный момент у нас пошел совершенно другой виток развития. Сейчас больше идет уклон на традиционные сферы промышленности, нежели на высокие технологии. Институты развития продолжают свою работу, но располагают уж не теми финансовыми ресурсами, которые у них были раньше», — рассказывает она. На самом деле, примерно с 2008-го по 2014 год в России проводилась последовательная инновационная государственная политика, уверяет руководитель проекта в Ассоциации инновационных регионов России Роза Семенова , в эту сферу направлялись большие ресурсы, создавались различные институты развития, например, Российская венчурная корпорация (РВК).

Возможно, отчасти проблема заключается и в том, что на российской почве не прижились западные модели, которые мы пытались заимствовать. Речь идет о том же самом венчурном финансировании, о фондах, которые были созданы, но почему-то не заработали.

Эксперт также напоминает, что в стране давно наметился тренд на уменьшение количества студентов и исследователей. А это факторы научного потенциала. Если он падает, это также может приводить к снижению инновационной активности, что выражается в сокращении числа поданных инвестиционных заявок и созданных передовых производственных технологий. Последний шанс

У России еще есть шанс наверстать упущенное, полагают эксперты, но в нынешней ситуации сделать это будет гораздо сложнее.

«Теперь у нас не будет того уровня концентрации ресурсов, который был достигнут в 2014 году. И главное — как минимум не растерять кадры, инновационный потенциал, поддерживать творческую активность молодежи. Это единственное, за что можно уцепиться», — предупреждает Семенова.

Первое, с чего следует начать — изменение законов о защите интеллектуальной собственности, считает Антропов. Патент должен гарантировать автору изобретения, что никто не сможет заполучить его идею мошенническим путем.

Второе — надо ввести финансовые стимулы для внедрения новых технологий и проведения исследовательских работ. То есть, все расходы на НИОКР должны представлять собой налоговый вычет на прибыль: потратили 100 рублей на изыскания, на те же 100 рублей уменьшили налогооблагаемую прибыль компании.

И, наконец, необходимо работать над повышением благосостояния населения, в частности, ни в коем случае не увеличивать налоги (НДФЛ и НДС, о которых много говорится в последнее время). Это поможет поддержать спрос, хотя бы не сделать его хуже, и сократить утечку мозгов из страны. Компании смогут реализовывать товары, получать какую-то выручку и привлекать грамотных специалистов, которые сейчас стараются уезжать за границу, чтобы работать в зарубежных компаниях за более приятные зарплаты.