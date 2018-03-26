Как BIG превратить в SMART?

28 марта на этот вопрос на VII Всероссийском форуме BIG DATA 2018 ответят руководители ИТ-подразделений и направлений по работе с данными крупнейших российских промышленных предприятий. Лидеры цифровой трансформации российского и западного рынков поделятся новейшими разработками в сфере больших данных, машинного обучения и продвинутой аналитики и практическим опытом их применения.

Big Data

Форум BIG DATA 2018 призван помочь профессионалам разных отраслей выбрать правильное направление и найти надежных попутчиков на сложном пути перехода к цифровой экономике.

В программе:

Пленарная сессия «Большие данные — фундамент цифровой экономики»,

Пленарная дискуссия «Chief Dаta Officer — в авангарде цифровой трансформации?»,

Круглый стол «Цифровизация ретейла»,

Дискуссия «DataOps — Agile-подходы к работе с данными»,

Тематическая сессия «Передовая аналитика: отраслевой опыт, индустрия»,

Тематическая сессия «Передовая аналитика: отраслевой опыт, человеческий фактор. Этика и право больших данных»,

Практикум «Решения и платформы больших данных».

Big Data

Главные темы форума: