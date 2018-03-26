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Как BIG превратить в SMART? 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Big Data
28 марта на этот вопрос на VII Всероссийском форуме BIG DATA 2018 ответят руководители ИТ-подразделений и направлений по работе с данными крупнейших российских промышленных предприятий. Лидеры цифровой трансформации российского и западного рынков поделятся новейшими разработками в сфере больших данных, машинного обучения и продвинутой аналитики и практическим опытом их применения.
Big Data
Форум BIG DATA 2018 призван помочь профессионалам разных отраслей выбрать правильное направление и найти надежных попутчиков на сложном пути перехода к цифровой экономике.
В программе:
  • Пленарная сессия «Большие данные — фундамент цифровой экономики»,
  • Пленарная дискуссия «Chief Dаta Officer — в авангарде цифровой трансформации?»,
  • Круглый стол «Цифровизация ретейла»,
  • Дискуссия «DataOps — Agile-подходы к работе с данными»,
  • Тематическая сессия «Передовая аналитика: отраслевой опыт, индустрия»,
  • Тематическая сессия «Передовая аналитика: отраслевой опыт, человеческий фактор. Этика и право больших данных»,
  • Практикум «Решения и платформы больших данных».
Big Data
Среди докладчиков BIG DATA 2018: Анджей Аршавский, директор Центра анализа данных и математического моделирования Новолипецкого металлургического комбината, Татьяна Матвеева, начальник Управления ИТ ФНС России, Владимир Чернаткин, куратор проектов больших данных и Интернета вещей СИБУР, Алексей Минин, директор Института прикладного анализа данных Deloitte СНГ, Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ, Владимир Соловьев, директор департамента анализа данных Финансового университета при Правительстве РФ, Петр Воронин, ИТ-директор ТК «Мегаполис» и другие.
Главные темы форума:
  • «Алгоритмический бизнес»: большие данные и data science в принятии решений, оптимизации и создании новых бизнес-процессов,
  • Данные в основе Индустрии 4.0: data science и искусственный интеллект в промышленности,
  • Большие данные и продвинутая аналитика в работе с клиентами и HR,
  • Данные на службе государства и общества: проекты в органах госуправления, здравоохранении, ЖКХ, социальной сфере,
  • Машинное обучение: практика и бизнес-перспективы,
  • Data Governance: от хаоса к порядку и качеству данных,
  • Безопасность больших данных и большие данные для безопасности,
  • Выбор платформы: решения для сбора и обработки больших данных,
  • Право, этика, культура больших данных.
Подробности и регистрация — перейдите по ссылке.
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