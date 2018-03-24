Закисление воды замедляет охотящихся каракатиц и кальмаров

Высокие уровни углекислого газа (CO2) в воде мешают головоногим моллюскам атаковать добычу. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Джеймса Кука , опубликовавшие результаты своей работы в журнале Global Change Biology.

Многие исследования того, как закисление воды влияет на обитателей океанов, фокусировались на рыбе, но активным беспозвоночным уделялось мало внимания. Ученые из Австралии решили это исправить и выяснили, что, в отличие от способной получить преимущество сельди, кальмары и каракатицы от закисления океана только страдают.

Эксперименты показали, что Idiosepius pygmaeus, карликовые сепиолиды (близкие родственники каракатиц, но без рудиментарной раковины внутри) в случае повышения уровня растворенного в воде углекислого газа на 20% стали намного реже нападать на добычу. Атаки замедлялись, и сепиолиды пыталась схватить жертв с более далекого расстояния, поэтому действовали менее успешно. Кроме того, Idiosepius pygmaeus, известные способностью менять цвет тела, чаще проявляли окраску, характерную для тревоги.

Каракатицевидный кальмар Sepioteuthis lessoniana не снизил частоту нападений, но его охота также замедлилась. Они также меняли окраску чаще обычного, выражая беспокойство.

Ученые объясняют это тем, что недостаток кислорода в клетках головоногих заставляет их экономить энергию при охоте. По мнению исследователей, такое влияние от закисления воды испытывают не только два изученных ими вида, но и многие другие представители активно плавающих морских беспозвоночных.

Кальмары, каракатицы и родственные им головоногие занимают важное место в пищевых цепочках океанов, становясь и хищниками, и добычей для самых разных животных. Поэтому сокращение их численности может сильно навредить биоразнообразию. Однако ученые не отчаиваются: поскольку продолжительность жизни головоногих невелика, они имеют хорошие шансы адаптироваться к изменениям окружающей среды и преуспеть в новых условиях.

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