Наука — не конек Путина и Трампа

По данным Национального научного фонда Америки NSF, за год президентства Дональда Трампа (Donald Trump) финансирование науки в стране сократилось более чем наполовину. Впервые после окончания Второй мировой войны государство не является крупнейшим спонсором фундаментальных исследований.

Научно-популярный американский журнал «Сайнтифик Америкен» (Scientific American) еще до президентских выборов высказал предположение, что в случае избрания Трампа больше всего пострадает политика в области охраны окружающей среды, изучения климата, энергетики и образования. По оценке журнала, действительность оказалась хуже, чем можно было предположить.

Науке отвели роль падчерицы

Отношение администрации Трампа к науке носит в основном безразличный характер, иногда даже агрессивный. Место советника по науке в Белом доме пустует уже долгое время — как и другие посты, имеющие отношение к науке и научным исследованиям.

Вместо исследователей и ученых в научных советах работают промышленники и приближенные к ним лица, чья позиция в отношении окружающей среды и технологий не может повредить миру бизнеса. С интернет-страниц администрации Трампа были удалены, в том числе, и доклады об изменении климата.

Исследования по большей части проводятся в частном секторе. Это направление было задано еще до периода президентства Трампа. Бизнес финансирует исследовательские работы из расчета три доллара на каждый доллар, вложенный государством.

Особенно активным спонсором научных исследований в Америке является медицинская промышленность. По данным организации BRDIS, занимающейся вопросами развития и инновационной деятельности бизнеса, вклад медицинской промышленности в проведение фундаментальных исследований с 2008 по 2014 год вырос с трех до восьми миллиардов долларов.

Россия пытается подняться с колен

После распада Советского Союза финансирование науки в России рухнуло и до сих пор еще не достигло уровня 1990-х годов.

В период президентства Владимир Путин не ставил науку в центр своего внимания. Однако в феврале этого года на встрече с представителями науки и образования он пообещал во время своего следующего президентского срока сделать развитие науки и инновационных технологий приоритетным.

Избрание Путина на новый срок считалось чем-то само собой разумеющимся, но к выполнению обещаний, данных на следующий срок, пока относятся с осторожностью. Больше всего ученые задумываются над тем, сможет ли Россия после 30 лет застоя достичь уровня развития советской науки.

После развала СССР пострадали и ученые, и вся научная инфраструктура. Отсутствие финансирования и низкие зарплаты вынудили многих ученых покинуть страну.

В последнее десятилетие на науку и развитие в России направлялся один процент ВВП. Самые низкие показатели были в начале 1990-х годов, когда финансирование едва превышало половину нынешнего уровня.

Австралию и Швейцарию. В бюджете на 2018 год на фундаментальные исследования выделено 170 миллиардов рублей. Эта сумма на 25% больше прошлогодней. Количество научно-исследовательских публикаций увеличилось с 2006 года более чем в два раза. По данным Национального научного фонда США NSF, в январе этого года Россия вошла в десятку стран, наиболее активно публикующих свои исследования в научных журналах, обогнав при этом Канаду

Многих российских исследователей раздражает контроль государства. По информации научных редакторов британского журнала Nature, в 2015 году российским ученым часто приходилось пересматривать свои тексты перед их публикацией в иностранных изданиях. Многие спонсоры попали в черный список правительства в качестве «иностранных агентов», в их числе фонд «Оупен Сосайти» (Open Society), учрежденный Джорджем Соросом

Китай обходит традиционных лидеров в научной сфере

Для развития науки необходимы фундаментальные исследования. Получение частного финансирования для проведения фундаментальных исследований может быть затруднено тем, что результаты часто напрямую не отвечают потребностям заказчиков. В Соединенных Штатах только шестая часть всего финансирования науки была направлена на фундаментальные исследования.

Недостатками частного финансирования является, с одной стороны, то, что такие исследования нацелены на получение экономической выгоды, а с другой — нежелание делиться научными результатами исследований. В отличие от университетов, компании не хотят делиться полученными результатами.

В России упор государства на фундаментальные исследования не приносит экономической выгоды. Конкурентоспособность пострадала из-за массового отъезда ученых за границу, десятилетий слабого финансирования и бюрократических преград. Однако частным университетам, таким, как Открытый университет Сколково, который был создан в 2011 году, удается привлекать уехавших ученых назад.