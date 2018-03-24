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Состав атмосферы и соль из Карелии
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Состав атмосферы и соль из Карелии 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В Карелии из одной скважин добыли кристаллы поваренной соли, там они считаются самыми древними по всему миру. Из них ученые смогли получить информацию о атмосфере и из чего она состояла 2,3 миллиарда лет назад. Это стало известно из статьи ученых в журнале Science.
Считали, что кислород имеет возраст около 2,5 миллиардов лет.
Древние солевые отложения, переработанных морем: побит рекорд, на миллиард лет. Так ученые выяснил, что в морской воде был кислород, исходя из того, что там нашли огромное содержание сульфатов в соли.
Так это на много превышает нормы, а значит, что нужно пересчитывать насыщенность кислородом атмосферы и океана земли за 2 миллиарда лет.
Значит, что специалисты ошибались и концентрация кислорода шла намного быстрее.
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