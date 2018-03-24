Состав атмосферы и соль из Карелии

Карелии из одной скважин добыли кристаллы поваренной соли, там они считаются самыми древними по всему миру. Из них ученые смогли получить информацию о атмосфере и из чего она состояла 2,3 миллиарда лет назад. Это стало известно из статьи ученых в журнале Science.

Считали, что кислород имеет возраст около 2,5 миллиардов лет.

Древние солевые отложения, переработанных морем: побит рекорд, на миллиард лет. Так ученые выяснил, что в морской воде был кислород, исходя из того, что там нашли огромное содержание сульфатов в соли.

Так это на много превышает нормы, а значит, что нужно пересчитывать насыщенность кислородом атмосферы и океана земли за 2 миллиарда лет.

Значит, что специалисты ошибались и концентрация кислорода шла намного быстрее.