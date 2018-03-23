LIVE: Запуск ракеты-носителя GSLV cо спутником GSAT-6A

Запуск произведут из Космического центра им. Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Оператором коммуникационного спутника GSAT-6A является Индийская организация космических исследований. Подобно своему предшественнику — GSAT-6, — новый аппарат имеет большую спутниковую антенну диаметром 6 метров. Вес спутника составляет более двух тонн. Предполагаемый срок эксплуатации GSAT-6A — десять лет.

Ракета GSLV Mk II, с помощью которой осуществят запуск, входит в семейство индийских ракет-носителей GSLV. Первый запуск был осуществлен в 2001 году и оказался частично неудачным. Первый полностью успешный старт произвели в 2003 году. Для программы индийских пилотируемых полетов намерены использовать более современную GSLV III (переименована в LVM3).