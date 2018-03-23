Беларусь выведет на орбиту свой второй спутник

Об этом премьер Андрей Кобяков заявил на встрече с членами Исполнительного комитета Ассоциации участников космических полетов, передает «МИР 24».

США, В эти дни в Минске ученые из России Китая и Европы обсуждают вопросы подготовки к проведению Международного конгресса, освоения космоса, встречаются со студентами вузов и рассказывают им о космических полетах.

Космос на Земле

Как подготовиться к полету на Луну } «Это огромный плюс для общения астронавтов и космонавтов, поскольку мы не общаемся. Есть ветераны, есть молодые активные космонавты и это замечательная площадка для общения, на которой, естественно, будут решать какие-то вопросы», — отметил летчик-космонавт Олег Новицкий . Международный конгресс в Минске состоится в сентябре. На него уже приглашены 150 самых известных космонавтов мира.

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