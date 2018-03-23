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Индийское космическое агентство разрабатывает лунные «иглу» для будущих колонистов
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Индийское космическое агентство разрабатывает лунные «иглу» для будущих колонистов 

Hi-News.ru 17 минут назад
Фото: Hi-News.ru
Индийская организация космических исследований начала изучать недорогие, но практичные способы постройки жилых лунных модулей. Ранее команда учёных, принимающая участие в проекте, разработала межпланетный орбитальный модуль, который отправился на Марс и успешно вышел на его орбиту. При этом команда разработчиков потратила почти в десять раз меньше средств, чем NASA при реализации аналогичного проекта. Команда верна своим принципам, поэтому на первом месте у исследователей стоят экономия и практичность.
О том, что эксперименты с конструкциями, потенциально пригодными для жилья на Луне, уже ведутся, рассказал на недавней пресс-конференции Джитендра Сингх, первый заместитель премьер-министра Индии.
В качестве наиболее перспективного варианта лунных жилых модулей рассматриваются небольшие иглуподобные укрытия из композитных материалов. Их установка и подготовка к эксплуатации должна происходить быстро, а сами укрытия должны быть недорогими, практичными и безопасными для будущих обитателей, сообщает NDTV со ссылкой на учёных, которые трудятся над проектом и на Индийское космическое агентство.
Сингх отметил, что в отдалённой перспективе министерство рассматривает Луну в качестве форпоста, а поэтому считает необходимым проводить кое-какие эксперименты уже сейчас. По словам заместителя, главными препятствиями учёных были и остаются безвоздушное пространство и температура на поверхности Луны.
У нас есть телеграм-чат, в котором можно хвалить индусов и обсуждать другие новости высоких технологий. Заходите, будем рады!
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