Сочи оказался в зоне возможного падения космической станции-призрака

Краснодар . 23 марта — Новая Кубань. Заявление о возможности падения космической станции на землю сделали в Европейском космическом агентстве . С 2016 года «Тяньгун-1» продолжает движение по орбите, связь с ней давно потеряна. Станция была запущена в 2011 году. Её масса составляет около 8,5 тонн.

Озвучены дата возможного соприкосновения станции с землей. Это может произойти в промежутке с 30 марта по 3 апреля.

Точное место предположительного падения ещё не спрогнозировано. Определили широту, где это может произойти: между 43 градусами северной широты и 43 градусами южной широты. Об этом сообщает Интерфакс.