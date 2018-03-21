У неудачно запущенного спутника заработали двигатели

Удалось запустить двигатели считавшегося потерянным ангольского спутника

«В первой половине марта проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата AngoSat-1, что позволяет рассчитывать на восстановление работоспособности космического аппарата и выведение его в нужную точку стояния», — сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Специалистам удалось запустить двигательную установку ангольского спутника AngoSat-1, находящегося на орбите с конца декабря, что делает возможным полное восстановление его работы.

Напомним, ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1 был запущен 26 декабря с космодрома Байконур . Позже он перестал выходить на связь.

Позже, 28 декабря, связь с аппаратом была установлена.

Еще через два дня AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.