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У неудачно запущенного спутника заработали двигатели
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Удалось запустить двигатели считавшегося потерянным ангольского спутника 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Специалистам удалось запустить двигательную установку ангольского спутника AngoSat-1, находящегося на орбите с конца декабря, что делает возможным полное восстановление его работы.
«В первой половине марта проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата AngoSat-1, что позволяет рассчитывать на восстановление работоспособности космического аппарата и выведение его в нужную точку стояния», — сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
В РКК Энергия ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1 был запущен 26 декабря с космодрома Байконур. Позже он перестал выходить на связь.
Позже, 28 декабря, связь с аппаратом была установлена.
Еще через два дня AngoSat-1 успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите.
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