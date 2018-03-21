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Заработали двигатели ангольского спутника, «заглохшего» на орбите
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Заработали двигатели ангольского спутника, «заглохшего» на орбите 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Специалистам удалось запустить двигательную установку спутника Angosat-1.
Ракета "Зенит" с ангольским спутником стартовала с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. Через некоторое время с ним была потеряна связь. С этого момента он находится в неуправляемом режиме и дрейфует на орбите.
Сейчас Angosat-1 находится вне зоны видимости станций управления в России и Анголе. В зону видимости он войдет в начале апреля. Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, было проведено тестовое включение двигательной установки космического аппарата. Это позволяет рассчитывать на восстановление его работоспособности и выведение в нужную точку стояния.
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