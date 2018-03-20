NASA: у телескопа Kepler скоро закончится топливо

NASA объявили о том, что орбитальный аппарат Kepler в скором времени завершит свою миссию из-за недостатка топлива, и на его место запустят новый телескоп.

Напомним, что Kepler на протяжении почти десяти лет занимался изучением Млечного Пути, и за это время помог обнаружить более 2500 планет вне Солнечной системы. Причем за 30 из них возможно существование воды.

Сейчас NASA разместило Kepler на расстоянии 94 миллионов миль от Земли на орбите вокруг Солнца. Это было сделано для того, чтобы гравитация Земли и отраженный свет не мешали точным измерениям дальних планет.

Как считают ученые, именно в этой области крайне маловероятно, что Kepler станет космическим мусором, угрожающим другим объектам.

Ранее телескоп уже подводил ученых, когда в мае 2013 года он вышел из строя. Спустя год специалисты NASA починили неисправность и за последние четыре года Kepler обнаружил сотни экзопланет, более 300 из которых были подтверждены.

После восстановления телескоп стал следить за разными участками небосвода, так как научной команде Kepler приходится постоянно поворачивать его таким образом, чтобы солнечный свет не попадал в объектив телескопа. В NASA уверяют, что будут использовать телескоп «до последней капли топлива».

Однако даже при этом он работает дольше, чем ожидали в NASA — по их предварительным расчетам, топлива должно было хватить на 30 месяцев, а не 51.

Сейчас же ученые уверены, что Kepler прекратит работу уже в апреле. Однако в космос будет запущен аналог телескопа — орбительная обсерватория TESS, которая также будет заниматься сбором информации о Млечном Пути.