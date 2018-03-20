Микроскопический робот научился грести одной рукой

Из двух крошечных магнитов собрали однорукого плавающего микроробота, которым можно управлять при помощи магнитного поля. Робот плавает на основе эффекта поступательного движения, который наблюдается у связанных магнитным полем микрочастиц. Механизм движения и управления подобного микроробота описан в журнале Soft Matter.
Размер нового микроробота — несколько микрон (одна тысячная доля метра). Он представляет собой две помещенные в жидкость магнитные частицы разного размера, вокруг которых с помощью электромагнитов ученые создали магнитное поле. Под его действием частицы соединились вместе и стали действовать как единый механизм, напоминающий однорукого пловца. Управляя магнитным полем, исследователи научились направлять «пловца» в нужную сторону.
Робот состоит из двух частей: «тела» — сферы диаметром около 2 микрометров и «руки» — сферы диаметром 1 микрометр. Такой «пловец», помещенный во вращающееся магнитное поле, может плыть в заданном направлении. «Рука» под действием поля начинает вращаться, при этом «тело» взаимодействует и с полем, и с «рукой». В результате получается поступательное движение — «рука» толкает «тело» и такими маленькими толчками «пловец» перемещается — примерно так плыл бы человек с одной рукой.
Biswal Lab
Никакой связи, кроме магнитной, между частицами нет. Чтобы описать такую систему, авторы используют термин «виртуальные шарниры» — они «связывают» две частицы между собой словно сустав. У «пловца» с одним «суставом» одна степень свободы. Если добавить к системе еще несколько маленьких частиц, получается «пловец» с несколькими степенями свободы, то есть с несколькими «суставами руки» (аналог человеческих плечевого, локтевого и кистевого сустава). Такие «пловцы» в зависимости от других параметров (вязкости жидкости, её состава и т.д.) могут плыть быстрее или медленнее систем с одной степенью свободы.
Biswal Lab
Ученые считают, что в будущем такие системы смогут использоваться для доставки лекарств к нужному месту в организме. К «телу» механизма можно будет прикрепить лекарственные вещества и с помощью внешнего магнитного поля направить «пловца» к нужной цели.