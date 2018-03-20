Сделан прогноз о наступлении смертоносной для людей жары 

Американские исследователи из Школы морских и атмосферных наук в Майами спрогнозировали глобальные неблагоприятные последствия, связанные с изменением климата из-за деятельности человека. В 2020 году, по мнению ученых, начнутся периоды экстремальной жары и повысится смертность вследствие ее неблагоприятного влияния на человеческий организм. По данным МедикФорума, ученые убеждены, что вплоть до конца XXI века в летние месяцы температуры воздуха будет только увеличиваться. «Изменение климата приведет в 2020 году к тому, что в Калифорнии и на юго-западе США будут часты периоды экстремальной жары. Экстремальная жара — это период продолжительностью в три или более дней, в которые температура воздуха достигает наиболее высоких значений», — мнение исследователей опубликовано в пресс-релизе на портале EurekAlert!. В основу расчетов авторов работы легли погодные данные и климатические модели, собранные в период с 1900 по 2010 год. Эти вычисления свидетельствуют о том, что человечеству и конкретно американцам нужно готовиться к глобальному потеплению. Согласно прогнозу исследователей, в районе Великих озер к 2030 году и на Великих равнинах к 2050-2070 годам возникнут экстремально интенсивные тепловые волны. При этом, отдельно отмечают ученые, резко вырастет смертность среди людей, чувствительных к жаре. В 2017 году ученые из Гавайского университета также предрекли человечеству испытание опасными для здоровья тепловыми волнами. «Тепловые волны представляют собой значительный риск для здоровья людей из-за жаркой погоды, приводя к угрожающему жизни состоянию, известному как гипертермия. Количество смертей, вызванных их действием, будет повсеместно расти, но в особенности в тропических регионах», — отмечалось в их докладе. Ученые подчеркивали, что жаркая погода опасна не только повышением температуры воздуха — она токсична вследствие выбросов углекислого газа в атмосферу. Ранее климатологи из Принстонского университета выступали с предостережением о том, что в связи с глобальными изменениями климата к 2100 году начнется рост уровня моря, что кардинально изменит существование жителей многих прибрежных регионов Земли. Ученые тогда заявили, что свыше пяти миллионов человек из-за этого процесса лишатся жилья. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)