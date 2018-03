Майя торговали собаками для религиозных ритуалов

Собаки, которых разводили майя, могли предназначаться для продажи на религиозные церемонии. К такому выводу пришли археологи, изучив изотопный состав останков животных, найденных при раскопках древнего города индейцев. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно выводам сотрудника Смитсоновского института тропических исследований ( Панама ) Эшли Шарп, майя торговали животными еще 2500 лет назад — в доклассический период, и продолжили этим заниматься во время расцвета своей цивилизации. Подобные умозаключения ученым помог сделать изотопный анализ останков, обнаруженных во время раскопок древнего города майя Сейбаль, расположенного в Гватемале . Измерив наличие тех или иных изотопов (то есть атомов с одинаковым количеством протонов, но разным количеством нейтронов) в живом организме или его останках, можно определить его происхождение и особенности питания.

Ученые определили, какими растениями питались животные, останки которых были найдены на раскопках. В процессе фотосинтеза разные растения накапливают разные изотопы углерода. Большинство диких растений содержат изотоп С12. Растения, которые традиционно выращивали в этом регионе (например, кукуруза или сахарный тростник), накапливают изотоп С13. На раскопках археологи обнаружили две группы животных. В первой группе останки содержали большее количество С12, и исследователи сделали вывод, что эти животные питались в основном дикими растениями. Во останках второй было много С13, поэтому ученые предположили, что эти животные были одомашнены, и поэтому их кормили кукурузой.

В результате работы исследователи обнаружили, что домашними животными майя были, по-видимому, собаки, индейки и кошки. Большинство останков животных относятся к 700-350 гг. до нашей эры. Находка археологов — это самое раннее свидетельство животноводства в племенах майя. Ученые предполагают, что индейцы использовали также торговали животными, и те участвовали в религиозных церемониях.

Анализ изотопного состава другого элемента — стронция — помог ученым определить, где были рождены животные, найденные на раскопках. Большинство останков, согласно данным изотопного анализа, принадлежало к окрестностям поселения Сейбаль. Однако челюсти двух собак, найденные на месте церемониального комплекса, содержали изотопы стронция, относящиеся к региону в 250 километрах от поселения (на территории современного города Гватемала). Это самое раннее свидетельство перемещения домашних животных в регионе.