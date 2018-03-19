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Ученые создали кепку, способную обмануть систему распознавания лиц
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Ученые создали кепку, способную обмануть систему распознавания лиц 

Inc. 7 часов назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Исследователи из Китая и США научились обманывать системы распознавания лиц с помощью специальной кепки с инфракрасными датчиками. Устройство способно обмануть систему распознавания лиц. Так, человек может пройти под камерой под видом музыканта Moby. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на ArXiv.
Человек не может увидеть инфракрасный свет без специального оборудования, однако большинство камер способно распознать этот спектр. Поэтому ученые установили на козырек кепки небольшие инфракрасные светодиоды, которые способны спроецировать инфракрасный свет на лицо человека. Система позволяет не только скрыть личность человека, но и выдать его за другого.
Чтобы заставить систему распознавания поверить, что перед ней находится другой человек, ученые использовали нейросеть, которая интерпретирует статическое изображение лица человека, а затем направляет инфракрасный свет на лицо. Так, ученым удалось обмануть систему распознавания лиц в 70% случаев, отмечает Motherboard.
авторы исследования
«Мы пришли к выводу, что сегодня методы распознавания лиц далеки от того, чтобы называться надежными при работе с такими критическими сценариями, как аутентификация и наблюдение».
В феврале китайским полицейским выдали солнцезащитные очки с функцией распознавания лиц. А в марте создатели FindFace и МВД представили систему распознавалия лиц в толпе.
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