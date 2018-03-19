В Москве пройдет конференция Retail Day

21 марта 2018 в рамках международной выставки оборудования, услуг и технологий для розничной торговли Retail Hub состоится конференция о новых технологиях в ритейле RETAIL DAY — это фундаментальное отраслевое мероприятие, целый день живых дискуссий ритейлеров с разработчиками, поставщиками и интеграторами, экспертами в новых технологиях. В повестке дня — самые острые вопросы, касающиеся омниканальности, диджитализации, управления данными, покупательской лояльности и коммуникаций, устройства «умных» магазинов, блокчейна, онлайн-касс и платежных систем.

Технологии, обеспечивающие кроссплатформенность, омниканальность, единство коммуникаций, безопасность и удобство покупок являются одной из основных составляющих розничной торговой индустрии в эпоху цифровой трансформации. Искусственный интеллект, машинное зрение, облачные платформы вместе с роботами и дронами быстро и радикально меняют модели ведения бизнеса и жизнь потребителей. Чтобы компания сохранила конкурентоспособность, необходимо ломать стереотипы, внедрять скорость, гибкость и аналитику в свои маркетинговые стратегии, чтобы оставаться актуальными и приспосабливаться к темпам технологической эволюции.

В повестке дня конференции — 5 сессий, посвященных основным сферам технологических изменений в ритейле:

Омниканальность. Главные тренды

В фокусе внимания — общемировые тренды в ритейле, форматы магазинов будущего, актуальность различных технологий и прогнозы по их масштабному внедрению на отечественных онлайн и офлайн торговых площадках. Дискуссию откроют крупные розничные игроки, участники зарубежных ритейл-туров российских компаний, трендсеттеры из компаний Ideas4Retail, QIWI Blockchain Technologies, КПМГ, «Эконика», Redis Business Club.

BIG DATA. Лояльность. Аналитика.

Данные и информация являются главным конкурентным преимуществом ритейла, но как именно и где получать данные, как управлять ими и какие решения можно принимать на их основе, — для многих этот вопрос остается неразрешенным. Тему анализа и применения больших данных для управления лояльностью обсудят директора по омниканальности, информационным технологиям Декатлон, Inventive Retail Group и эксперты в области аналитики Nielsen, Пилот, Proptech Russia.

Connected Store

Мир с дополненной реальностью, роботами вместо продавцов, умной инфраструктурой и виртуальными магазинами, где вещи можно покупать без примерки, а по созданной модели своего собственного тела, уже не воспринимается как научная фантастика. Дискуссия об Интернете вещей (IoT) и межмашинном взаимодействии (M2M, Machine-to-Machine) покажет, какие существуют инновационные технологии организации «умного» розничного пространства с помощью «умной» упаковки, ценников, витрин, полок, касс и других элементов «объединенного» магазина, какие роботы станут успешными в ближайшем будущем. Участники конференции узнают, какие есть сложности внедрения «умных» систем, как снизить затраты на реализацию и управление и какие стратегические ошибки нужно не допустить. Среди участников — фонд «Сколково» , X5 Retail, Intel , СТД «Петрович», ТД «Аскона», ADG Group и другие.

Connected Consumer

Ядром потребителей крупных сетей постепенно становятся городские миллениалы, которые неразрывно связаны с персональными смартфонами и гаджетами, облегчающими им поиск товаров. Эти потребители активно взаимодействуют между собой и с брендами в соц.сетях и мессенджерах, и отсюда название connected consumer. Каждый год появляются сотни мобильных приложений, оказывающих влияние на поведение покупателей в ритейле, их предпочтения и выбор товаров. Представители компаний Mail.ru Group , Ernst & Young, Связной, Утконос, LexisNexis, IBM Watson и др. расскажут, как ритейлерам осуществлять «бесшовные» коммуникации с «цифровыми» потребителями в эпоху прозрачности и открытости и как повысить лояльность потребителей к розничным брендам.

Платежные системы. Онлайн-кассы. ОФД

Оплата покупок в ритейле претерпевает изменения благодаря развитию блокчейна и финансовых сервисов. Как сократить издержки при внедрении новых технологий оплат? С какими сложностями сталкиваются ритейлеры при применении новых инструментов? Как возможности открывают онлайн-кассы в области ценообразования и аналитики? В дискуссии примут участие Яндекс , Такском, BioCoin, РАЭК, КИВИ Банк и др.

Конференция пройдет 21 марта, в Москве , Крокус Экспо в интерактивном дискуссионном формате и будет полезна широкому кругу специалистов розничной и интернет-торговли, банковского обслуживания, HoReCa, представителям сфер коммерческой и торговой недвижимости, торговых центров, поставщикам, разработчикам и интеграторам новых технологий и решений в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности, управления данными и аналитики, digital signage и др.

Поддержку мероприятию оказывают крупнейшие отраслевые СМИ и ассоциации: Ассоциация Компаний Интернет-Торговли (АКИТ), Ассоциация маркетинга в ритейле POPAI Россия , Российская Ассоциация Электронной Коммерции (РАЭК), Ассоциация Ко-маркетинга России, Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ), Российская Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла (РАЭРР), PropTech, Redis Club, Фонд «Сколково», порталы New-Retail.ru, Retail.ru, Retail Life, CRE, Retailer, Logistics, журналы «Практика Торговли», «Моё дело. Магазин», «Точка Продаж» и другие. Генеральным интернет-партнером является Портал RAMBLER.RU.

Мероприятие проводится в рамках Retail Hub — международной выставки оборудования, услуг и технологий в ритейле, которая объединяет на одной площадке поставщиков торгового оборудования, технологий и решений в области маркетинга и дизайна клиентского пространства с представителями розницы для эффективного развития омниканальной торговли и удовлетворения растущих ожиданий потребителей в контексте новых трендов и конкуренции.

Подробная информация, билеты и регистрация — на сайте: www.retailhub.ru