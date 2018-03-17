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Самая большая крыса в мире
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Самая большая крыса в мире 

Don't Panic 14 часов назад
Фото: Don't Panic
Несмотря на постоянные новости о том, что огромные крысы заполоняют мегаполисы — на самом деле, это не так. Ученые давно выяснили, что в пределах поселений существуют лишь обычные разновидности серых крыс, чьи размеры редко превышают стандартные. Однако, есть в мире и крысы-гиганты: встреча с таким животным вряд ли пройдет незамеченной.
Новый вид крыс открыла съемочная группа BBC, прибывшая на остров Суматра совсем с другими целями. Ученые собирались снимать документальный фильм о вулканах и установили на склоне одного из них несколько камер. Инфракрасное оборудование засекло излучение существа необычных размеров.
По косвенным данным, ученые сразу поняли, что перед ними животное из отряда крыс — однако, были поражены его размерами. Длина существа превышала метр. Естественно, вся съемочная группа сосредоточилась на поимке неизвестного науке создания.
Расставленные по всему острову ловушки вскоре принесли долгожданный улов — если можно так назвать огромную крысу. Пойманное создание отличалось поистине гигантскими размерами: при длине в 85 сантиметров, весила она целых 3 килограмма. По виду крыса ничуть не отличалась от обычных серых грызунов, которых можно встретить и в городе — разве что, обладала более густым и приятным на ощупь мехом.
Связь с внешним миром позволила установить, что крыса является местным эндемиком. Существо ничуть не боялось людей, а выживать в условиях дикой природы ему помогала густая шерсть. Оказалось, что местные племена этот вид крыс знают давно и даже употребляют в пищу.
На данный момент научного названия гигантской крысе еще не присвоено — ученые так и называют ее «шерстистая крыса босави». Помимо самой крысы, ученые нашли у вулкана и еще несколько эндемичных видов, изучение которых проводится в настоящее время.
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