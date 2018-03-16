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Обнаружен новый подвид древнего человека
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Обнаружен новый подвид древнего человека 

Мир24 17 часов назад
Фото: Мир24
Американским генетикам из Вашингтонского университета удалось обнаружить неизвестный ранее подвид древних людей. Исследователи выяснили, что популяций денисовского человека было несколько.
Денисовцы являются одним из древнейших видов древних людей наряду с неандертальцами. Их удалось открыть лишь после изучения останков, найденных в 2008 году в Денисовской пещере на Алтае, откуда они и получили свое название.
Ранее считалось, что homo sapiens — современный вид людей лишь однажды скрещивался с денисовцами.
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Однако группе генетиков во главе с ученой Шэрон Браунинг удалось создать алгоритм, который позволяет определять участки архаичной ДНК в геноме современных людей. С помощью него ученые изучили более 5,5 тысячи геномов жителей Евразии, Африки, Папуа-Новой Гвинеи и Центральной Америки, геном неандертальца, жившего на Алтае и единственный имеющийся геном денисовского человека.
Им удалось выяснить, что предки японцев и китайцев дважды скрещивались с денисовскими людьми. В их геноме исследователи нашли участки архаичной ДНК, родственной найденной на Алтае денисовской девочки, но кроме него — архаичную ДНК другой, неизвестной популяции денисовцев.
«Мы предполагаем, что смешение с денисовцами произошло вскоре после того, как люди около 50 тысяч лет назад покинули Африку. Но мы не знаем, где это случилось», — прокомментировала результаты исследования Браунинг.
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