Обнаружен новый подвид древнего человека

Американским генетикам из Вашингтонского университета удалось обнаружить неизвестный ранее подвид древних людей. Исследователи выяснили, что популяций денисовского человека было несколько.

Денисовцы являются одним из древнейших видов древних людей наряду с неандертальцами. Их удалось открыть лишь после изучения останков, найденных в 2008 году в Денисовской пещере на Алтае , откуда они и получили свое название.

Ранее считалось, что homo sapiens — современный вид людей лишь однажды скрещивался с денисовцами.

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Однако группе генетиков во главе с ученой Шэрон Браунинг удалось создать алгоритм, который позволяет определять участки архаичной ДНК в геноме современных людей. С помощью него ученые изучили более 5,5 тысячи геномов жителей Евразии, Африки, Папуа-Новой Гвинеи и Центральной Америки, геном неандертальца, жившего на Алтае и единственный имеющийся геном денисовского человека.

Им удалось выяснить, что предки японцев и китайцев дважды скрещивались с денисовскими людьми. В их геноме исследователи нашли участки архаичной ДНК, родственной найденной на Алтае денисовской девочки, но кроме него — архаичную ДНК другой, неизвестной популяции денисовцев.

«Мы предполагаем, что смешение с денисовцами произошло вскоре после того, как люди около 50 тысяч лет назад покинули Африку. Но мы не знаем, где это случилось», — прокомментировала результаты исследования Браунинг.

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