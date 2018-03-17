Ученые создали из графена безопасную краску для волос

Константин Новоселов и Андрей Гейм. В 2010 году за создание графена, обладающего уникальными физико-химическими свойствами, Нобелевскую премию по физике получили выходцы из России

Американские ученые создали из графена* безопасную красу для волос. Разработка специалистов обладает глубоким «угольным» цветом и защищает человека от разрядов статики.

— Как правило, большинству ученых, пытающихся приспособить графен для решения разного рода практических задач, его черный цвет бесполезен или даже мешает, — отметил физик из Северо-Западного университета в Эванстоне ( США ) Цзясин Хуан.

По его словам, в совместной с коллегами разработке ему удалось достичь того, что теперь можно использовать любой дефектный или низкокачественный графен для производства краски для окрашивания волос.

Сам по себе графен представляет собой одиночный слой атомов углерода, которые объединены между собой структурой химических связей. По своей форме они напоминают пчелиные соты. В 2010 году за создание графена, обладающего уникальными физико-химическими свойствами, Нобелевскую премию по физике получили выходцы из России Константин Новоселов и Андрей Гейм.

В свою очередь, американские ученые нашли необычное применение для их разработки. Эксперты обратили внимание на то, что микроскопические элементы графена по своим размерам и форме напоминают чешуйки, которые покрывают волосы. Таким образом, была создана специальная краска. По словам ученого, она обладает множеством преимуществ: ее использование не требует перекиси водорода или токсичных и канцерогенных растворителей, она защищает от разрушения структуру волос, она наносится и закрепляется почти мгновенно.

При этом цвет краски, как утверждают ее создатели, не обязательно должен быть угольно черным. Он может быть светло-коричневым, либо более темным.

Итоги эксперимента опубликованы в журнале Chem.

Графен — двумерная аллотропная модификация углерода, которая была образована слоем атомов углерода толщиной в один атом

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