Маск создаст «межгалактическую медиа-империю»

Илон Маск пообещал создать «межгалактическую медиа-империю»

Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиа-бизнесом. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиа-империи». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.

Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. При этом в базе данных регистрации доменов GoDaddy уже зарезервирован адрес thud.com, отмечает издание.

The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Ранее он также нанял нескольких его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказали The Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».

«Совершенно очевидно, что комедия — это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», — прокомментировал свои планы Маск.