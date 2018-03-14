Россия перенесла на 2020 год старт к Луне космического аппарата

Игорь Комаров. Старт первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии — аппарата «Луна-25» — переносится с 2019-го на 2020-й. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»

«Через два года запускаем миссию «Луна-25», — сказал он на форуме « Россия — страна возможностей», — цитирует «Лайф» гендиректора «Роскосмоса».

По его словам, аппарат так назвали неспроста. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась «Луна-24».

Отметим, что «Луна-25» станет первым запуском российского аппарата к Луне. Целью миссии названо изучение химсостава реголита полярных областей спутника Земли.