Ещё
Россия перенесла на 2020 год старт к Луне космического аппарата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия перенесла на 2020 год старт к Луне космического аппарата 

BFM.RU 14 марта 2018
Старт первой после 40-летнего перерыва российской лунной миссии — аппарата «Луна-25» — переносится с 2019-го на 2020-й. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.
«Через два года запускаем миссию «Луна-25», — сказал он на форуме «Россия — страна возможностей», — цитирует «Лайф» гендиректора «Роскосмоса».
По его словам, аппарат так назвали неспроста. Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась «Луна-24».
Отметим, что «Луна-25» станет первым запуском российского аппарата к Луне. Целью миссии названо изучение химсостава реголита полярных областей спутника Земли.
BFM.RU: последние новости
Илон Маск подсказал человечеству, как пережить третью мировую войну Ученые предупредили о предстоящей магнитной буре Скончался знаменитый астрофизик Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля207
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию536
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение