Ученые предложили добавлять щебень к возделываемым землям для снижения выбросов CO2

Исследование, проведенное учеными Шеффилдского университета ( Великобритания ) совместно с международной группой специалистов, доказало, что добавление к возделываемым землям быстрореагирующих силикатных пород может поглощать углекислый газ и повышать защиту от вредителей и болезней, восстанавливая при этом структуру почвы. О работе ученых рассказал портал Phys.org.

"Человек давно знает, что вулканические равнины являются плодородными — идеальное место для выращивания сельскохозяйственных культур, — рассказал ведущий автор исследования профессор Дэвид Берлинг, директор Центра Леверхульма по смягчению последствий изменения климата Шеффилдского университета. — Но до сих пор не было рассмотрено, как именно добавление горных пород к почвам может поглощать углерод".

Исследование, опубликованное в Nature Plants, описало изменение почв, в которые в большом количестве добавляли дробленые силикатные породы, в частности базальт, образовавшийся в результате извержений вулканов. Выяснилось, что, по мере того как мельчайшие гранулы горной породы растворяются в почве, выделяя необходимые для растительности питательные вещества, они поглощают углекислый газ из воздуха.

Таким образом, одновременно с обычным возделыванием земли происходит быстрое выветривание горной породы (физическое и химическое разрушение). Помимо этого, новая технология позволяет сократить использование удобрений и пестицидов, снизить стоимость производства продуктов питания и повысить рентабельность ферм.

Измельченные силикатные породы могут быть применены на любых почвах, и прежде всего на пахотных землях, которые возделывают ежегодно. Они охватывают около 14 млн кв. км, или 10% всей земной суши.

Пахотные хозяйства применяют известняковый щебень, поэтому, по мнению исследователей, имеют материально-техническую инфраструктуру — дорожные сети и необходимую технику, — которые позволят быстро перейти на новую методику.

"Это исследование изменило наше представление об управлении пахотными землями: оно позволит обеспечить климатическую, продовольственную и почвенную безопасность. Работа также поможет продвинуться в изучении стратегии удаления CO2 из атмосферы при помощи выветривания горных пород. Масштабы будущего изменения климата можно было бы смягчить путем немедленного сокращения количества CO2, поступающего в атмосферу в результате выработки энергии. Применение подобных разработок, позволяющих активно удалять CO2 из воздуха, может иметь огромное значение", — признал Дэвид Берлинг.

Материал предоставлен проектом "+1".