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Умер Стивен Хокинг
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Умер Стивен Хокинг 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Собака
Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.
«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.
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