К 2080 году глобальное потепление уничтожит 48% видов животных

Ученые из Университета Джеймса Кука в Австралии и Университета Восточной Англии провели исследование и пришли к выводу, что повышение температуры воздуха на 4,5 градуса к 2080 году поставит под угрозу исчезновения 48% видов животных. Об этом пишет специализированное издание Climatic Change.

Как сообщалось, данная работа была проведена по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Климатологи изучили условия 80 тысяч видов диких животных в 33 уголках планеты. В частности, ученые работали в Гималаях, на Байкале, в бассейне реки Амазонки, на юге Чили, в Намибии и в других районах.

В результате климатологи пришли к выводу, что повышение температуры на 4,5 градуса к 2080 году приведет к гибели от 25 до 50% видов животных. По словам специалистов, даже если удастся сократить потепление до полутора градусов, как это запланировано в Парижском соглашении, проблему решить не удастся.

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Член совета по защите природы WWF в Германии Кристоф Хайнрих сообщил журналистам, что во всем мире могут исчезнуть десятки тысяч видов животных, насекомых и растений, среди них панды в Китае и слоны в Африке. WWF вновь призвал федеральное правительство ФРГ к поэтапному отказу от использования угля, нефти и природного газа, которые являются главной причиной изменения климата.

Парижское соглашение по климату было подписано в апреле 2016 года в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно предполагает принятие мер по ограничению выброса углекислого газа в атмосферу с 2020 года.

Ранее сообщалось, что российские ученые из Почвенного института имени Докучаева подготовили доклад «Глобальный климат и почвенный покров России». В нем, в частности, говорится, что потепление на территории страны будет продолжаться все столетие.

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