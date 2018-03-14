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Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время
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Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время 

Naked-Science.ru 14 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за один день, а сколько времени потребуется галактикам, чтобы проделать то же самое? Этим вопросом задались специалисты из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR). По словам профессора Герхардта Меурера, любая галактика совершает полный оборот за один миллиард лет. Он прокомментировал открытие:
«Это не швейцарские часы, конечно, но вне зависимости от размера, будь то большая галактика или маленькая, если бы вы сели на ее край, то один полный круг у вас занял бы миллиард лет».
Профессор Меурер отметил, что благодаря простым математическим инструментам астрономы способны найти похожие галактики, обладающие сходными размером и плотностью. Такой подход, по его мнению, поможет понять, почему разные галактики вращаются с разной скоростью, но сохраняют один и тот же период вращения.
Больше всего астрономов удивил другой факт: на краю галактик оказались «старые» звезды в противоположность ожидаемым результатам. «Существующая модель предсказывает, — говорит профессор, — что на краю галактик будут образовываться новые звезды, мы же обнаружили давно сформировавшиеся в компании межзвездного газа». Этот факт крайне важен для исследователей, потому что с его помощью они смогут легко указывать границы галактик. Знание границ сэкономит астрономам время и позволит ускорить исследования.
По словам профессора, крупнейший в мире радиоинтерферометр Square Kilometre Array (SKA), который сейчас достраивают, позволит открыть еще больше галактик, и тогда полученные знания очень пригодятся. В 2016 году ученые подсчитали, что видимая Вселенная содержит не менее двух триллионов галактик.
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