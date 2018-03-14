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Скончался знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг
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Скончался знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Знаменитый английский астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни, передает ТАСС. Подробности будут сообщены в ближайшее время.
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