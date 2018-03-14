Ученые предупредили, что выброс плазмы на Солнце может привести к слабой магнитной буре

НЬЮ-ЙОРК , 14 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко /. Предупреждение о предстоящей в среду и в четверг геомагнитной буре распространил Центр предсказаний космической погоды при американском Национальном управлении по вопросам океана и атмосферы. По оценке сотрудников центра, геомагнитная буря относится к категории G-1, то есть будет слабой. Она затронет районы Земли, расположенные севернее 60 градусов широты, где будут заметны полярные сияния.

Среди возможных последствий геомагнитной бури эксперты указывают на нарушения слабо защищенных электросетей. На деятельность спутников связи и навигации влияние бури, как ожидается, будет слабым.

Причиной возникновения геомагнитной бури, как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, стала появившаяся на Солнце корональная дыра, откуда произошел выброс плазмы в межпланетное пространство. При взаимодействии этого потока заряженных частиц с магнитным полем Земли в нем происходят возмущения и возникают полярные сияния.

Обычно полярные сияния могут наблюдать лишь те, кто находится в так называемых авроральных овалах: их центры расположены в районе магнитных полюсов, а диаметр достигает 3 тыс. км при слабой солнечной активности. Когда же активность Солнца возрастает, полярные сияния можно наблюдать на 20-25 градусов южнее или севернее границ их обычного появления.