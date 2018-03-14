Аэропорты в России защитят от дронов

«Известия»: Росавиация разработала меры защиты аэропортов от беспилотников

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разработало меры для принудительного приземления беспилотных летательных аппаратов (БЛА), проникающих на территории аэропортов. Об этом сообщил газете "Известия" глава Росавиации Александр Нерадько.

"Этими функциями, возможно, будут наделены специальные службы аэропортов. Необходимое оборудование может быть расставлено вдоль периметра объекта. БЛА могут принудительно посадить либо вернуть в точку вылета", — рассказал изданию глава Росавиации.

аэропорту Домодедово газете сообщили, что готовы купить сертифицированное решение по защите от беспилотников. "Московский аэропорт Домодедово готов участвовать в разработке законопроекта по защите территории аэродрома от беспилотников. Со своей стороны компания уже направила письма в соответствующие органы", — добавил представитель воздушной гавани.

В 2017 году Росавиация отмечала, что в 2016-2017 годах количество нарушений использования беспилотников увеличилось до 70. В ведомстве считают, что наибольшую угрозу для безопасности полетов представляют случаи несанкционированного запуска беспилотных воздушных судов в районе аэродромов. Там обратили внимание на необходимость профилактики и своевременного обнаружения нарушений, а также информирования владельцев беспилотников о действующем законодательстве и рекомендациях ИКАО.