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Московским евреям рассказали о связи квантовой физики с каббалой
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Московским евреям рассказали о связи квантовой физики с каббалой 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал верующих не бояться того, что научные открытия могут указывать на ошибки в священном писании иудаизма — Торе.
В Москве состоялась презентация книги ученого Эдуарда Шифрина «От бесконечности до человека», посвященной соотношению научного знания с каббалой, мистическим направлением в иудаизме, которое пытается найти тайное знание в тексте Торы. Ученый полагает, что изучение Торы под углом науки позволит раскрыть в ней новые смыслы. Например, как отмечает он, ученые все чаще приходят к выводы, что в основе реальности лежит информация, а не энергия и материя.
"Не надо опасаться научного мышления, не надо бояться, что вдруг наука «докажет, что в Торе есть ошибки». Наука — тоже часть Бога, она может и должна помогать раскрывать Божественность в мире", — подчеркивает в свою очередь главный раввин России Берл Лазар. Ранее израильские археологи обнаружили доказательства реального существования Рабби Шимона Бар-Иохая, который считается автором книги «Зоар» — главной книги каббалистического направления иудаизма.
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