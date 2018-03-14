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Орбиту полета МКС увеличили на 400 метров
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Орбиту полета МКС увеличили на 400 метров 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Средняя высота орбиты полета МКС увеличена примерно на 400 метров с помощью двигателей космического грузовика «Прогресс МС-08», пристыкованного к станции, сообщил РИА Новости представитель российского Центра управления полетами.
"В результате орбитального маневра высота полета станции составляет в настоящее время около 404,5 километра. Для его выполнения в 00.25 мск на 108 секунд были включены двигатели «Прогресса МС-08», — сказал собеседник.
Коррекция была проведена для формирования оптимальных баллистических условий отстыковки и посадки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», запланированной на 3 июня, а также выведения на орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09», намеченного на 6 июня.
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