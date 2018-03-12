Более 140 молодых ученых и специалистов могут получить соципотеку в Подмосковье в 2018 г

Власти Подмосковья планировали оказать поддержку в рамках программы «Социальная ипотека» более чем 140 молодым ученым и специалистам в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

Первые заявки на участие в программе «Социальная ипотека» поданы молодыми учеными и специалистами из Пущина, Черноголовки и Одинцова. Документы для участия в подпрограмме этого года принимаются до 30 марта 2018 года.

«Мы планируем, что получат государственную поддержку в рамках программы «Социальная ипотека» в 2018 году получат 142 молодых ученых и специалиста, лучших в своей области знаний. Это максимальное количество за все время программы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев

Условия участия в подпрограмме, порядок отбора, критерии, которым должны удовлетворять молодые ученые и молодые уникальные специалисты, форма заявления о включении в список участников подпрограммы, перечень прилагаемых к заявлению документов и материалов, сроки и адрес подачи заявления и прилагаемых к нему документов и материалов размещены на сайте: http://mii.mosreg.ru/dokumenty/innovacii/socialnaya_ipoteka_dlya_molodyh_uchenyh_i_spe/08-02-2018-10-15-28-obyavlenie-o-provedenii-otbora-naibolee-vostrebova.