Ученые РАН просят освободить из-под ареста директора планетария в Новосибирске 

С обращением об освобождении директора планетария обратились ученые Института истории естествознания и техники им. Вавилова. По их словам обвиняемый Сергей Масликов глубоко порядочный и интеллигентный человек: «Ему принадлежит ряд исследований, имеющих большое научное значение. Он публиковался и регулярно публикуется в отечественных и зарубежных научных изданиях и пользуется заслуженным авторитетом в кругу ученых. Полученные им результаты приняты большинством исследователей в данной области», — сказано в обращении.
Ученые отмечают, что мера наказания не соответствует приписываемым мужчине прегрешениям, сообщает Сибкрай.ру.
Напомним, что директор Новосибирского планетария был задержан в середине февраля. Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размер. На данный момент он находится в следственном изоляторе.
Фото: nebo-nsk.ru, Большой новосибирский планетарий.