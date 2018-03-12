В 2025 году Китай запустит новый рентгеновский телескоп 

Вице-президент Китайской академии наук Бинь Сянли рассказал о новом орбитальном телескопе, который должен стать «флагманским китайским научным спутником». Проект, получивший название eXTP (enhanced X-ray Timing and Polarimetry mission — улучшенный аппарат по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения), будет исследовать экстремальные астрофизические объекты, такие как черные дыры и нейтронные звезды, а также пытаться обнаружить пока гипотетические тела, такие как кварковые звезды. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.
Атмосфера Земли непрозрачна для большинства диапазонов длин волн, поэтому эффективно заниматься астрономией с поверхности можно только в оптическом, ближнем инфракрасном и радиодиапазоне. Первая орбитальная рентгеновская обсерватория «Ухуру» была запущена в 1973 году. С тех пор в космосе работали десятки разных приборов, но Китай лишь недавно присоединился к странам, запускающим собственные спутники для проведения фундаментальных научных исследований. Первый подобный китайский аппарат — также рентгеновский телескоп HXMT (Hard X-ray Modulation Telescope — модулирующий телескоп для исследования жесткого рентгеновского излучения) — был выведен на орбиту в 2015 году и сейчас собирает данные.
Новый спутник станет самым дорогим космическим научным проектом Китая — его стоимость оценивается в 3 миллиарда юаней (почти полмиллиарда долларов). Он будет как фокусировать поток излучения, так и коллимировать его (создавать параллельный поток путем пропускания через массив тонких щелей). Рабочий диапазон нового телескопа составит от 0,5 до 30 кэВ. На борту будет находиться четыре прибора: два для детального исследования объектов и два широкопольных, для обзорных исследований. Суммарная собирающая площадь телескопа составит 4,5 метра, что в три раза больше, чем у одного из самых успешных и до сих пор работающих рентгеновских телескопов XMM-Newton Европейского космического агентства. Ученые особенно надеются на данные по рентгеновской поляризации, которые помогут разобраться в асимметриях вблизи и на поверхности нейтронных звезд и черных дыр.
Как и большинство современных крупномасштабных научных экспериментов, eXTP не будет сугубо китайским — около трети стоимости внесут различные европейские организации. Два широкопольных прибора также изготовят в Европе: один в Италии, другой — в Испании и Дании. Исследователи отмечают, что подобные телескопы стали возможны благодаря недавнему прогрессу в технологиях твердотельных приемников рентгеновского излучения. Также подобный проект обсерватории есть в США — STROBE-X. Он пока не получил окончательного согласования, но если NASA поддержит проект, то может быть запущен в конце 2020-х годов.