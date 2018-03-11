Ещё
Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа «Хаббл», сообщает Space.com.
Sometimes, as seen in this spectacular @HUBBLE_space image of Arp 256, galaxies can collide in a crash of cosmic proportions As featured in our week in #space images: https://t.co/EAyYNtQf7a pic.twitter.com/NqWTMBe0td
— ESA (@esa) 11 марта 2018 г.
Две галактики, запечатленные на фото, находятся на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от земли в созвездии Кита. Процесс их слияния пока находится на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.
Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Так, наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.
РИА Новости: последние новости
Путин рассказал о масштабных планах России по исследованию космоса НАСА: жизнь в космосе "радикально поменяла" ДНК астронавта Опубликовано новое видео перехвата НЛО американскими истребителями
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию437
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня5
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе275
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение