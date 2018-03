Телескоп «Хаббл» сфотографировал сталкивающиеся галактики

МОСКВА , 11 мар — РИА Новости . Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа «Хаббл», сообщает Space.com.

Sometimes, as seen in this spectacular @HUBBLE_space image of Arp 256, galaxies can collide in a crash of cosmic proportions As featured in our week in #space images: https://t.co/EAyYNtQf7a pic.twitter.com/NqWTMBe0td

— ESA (@esa) 11 марта 2018 г.

Две галактики, запечатленные на фото, находятся на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от земли в созвездии Кита. Процесс их слияния пока находится на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.

Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Так, наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.