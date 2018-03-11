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Названы угрожающие здоровью комнатные растения
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Названы угрожающие здоровью комнатные растения 

Мир24 11 марта 2018
Фото: Мир24
Российские ученые рассказали об опасности комнатных растений. Особенно, если они соседствуют рядом с человеческим жилищем, сообщает РИА «Новости».
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В списке угрожающих здоровью — многие распространенные растения. Например, кактусы. Эксперты отмечают, что в этих растениях более 120 алкалоидов, которые могут плохо влиять на нервную систему человека и домашних животных.
Кроме того, опасность представляют ландыши, черемуха, сирень или лилии. Эти представители растительного мира могут стать источником мигрени.
Специалисты рекомендуют с осторожностью ухаживать за домашними фикусами, пуансеттиями и диффенбахиями. Эти растения содержат алкалоиды.
Недавно американские ученые провели исследование и обнаружили механизм, позволяющий зародышевым клеткам в цветковых растениях оставаться бессмертными.
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