Названы угрожающие здоровью комнатные растения

Российские ученые рассказали об опасности комнатных растений. Особенно, если они соседствуют рядом с человеческим жилищем, сообщает РИА «Новости»

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В списке угрожающих здоровью — многие распространенные растения. Например, кактусы. Эксперты отмечают, что в этих растениях более 120 алкалоидов, которые могут плохо влиять на нервную систему человека и домашних животных.

Кроме того, опасность представляют ландыши, черемуха, сирень или лилии. Эти представители растительного мира могут стать источником мигрени.

Специалисты рекомендуют с осторожностью ухаживать за домашними фикусами, пуансеттиями и диффенбахиями. Эти растения содержат алкалоиды.

Недавно американские ученые провели исследование и обнаружили механизм, позволяющий зародышевым клеткам в цветковых растениях оставаться бессмертными.

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