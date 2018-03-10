Ещё
NASA протестировало новейшего робота для изучения Марса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA протестировало новейшего робота для изучения Марса 

Мир24 10 марта 2018
Фото: Naked-Science.ru
NASA опубликовала на своем сайте видео, рассказывающее об успешных испытаниях роботизированной руки посадочного модуля InSight.
Мир24: последние новости
Путин: исследования молодых ученых сделают Россию лидером рынка Момент образования шаровой молнии сняли на камеру Пентагон рассекретил видеозапись НЛО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию440
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе20
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури41
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня5
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе277
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение