Дефекты алмазов рассказали о воде в мантии Земли

Канады и Ученые из США Китая получили доказательство того, что на глубине нескольких сотен километров может находиться вода в жидком состоянии. Об этом они узнали, изучив вкрапления редкой модификации льда в алмазах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Авторы работы изучали алмазы, найденные в Китае, Южной Африке Ботсване . По данным ученых, они образовались в мантии на глубине от 410 до 660 километров при температуре более 1000°С. Известно, что мантия состоит из силикатов, содержащих железо, алюминий и кальций. Теперь к составу мантии ученые предлагают добавить и воду.

В изученных алмазах авторы работы нашли вкрапления льда-VII, причем они считают, что в мантии эта вода находится в жидком состоянии. По мнению ученых, дальнейшее исследование вкраплений льда и других соединений даст информацию о давлении в разных слоях мантии.