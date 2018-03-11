Дефекты алмазов рассказали о воде в мантии Земли 

Ученые из США, Канады и Китая получили доказательство того, что на глубине нескольких сотен километров может находиться вода в жидком состоянии. Об этом они узнали, изучив вкрапления редкой модификации льда в алмазах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science
Авторы работы изучали алмазы, найденные в Китае, Южной Африке и Ботсване. По данным ученых, они образовались в мантии на глубине от 410 до 660 километров при температуре более 1000°С. Известно, что мантия состоит из силикатов, содержащих железо, алюминий и кальций. Теперь к составу мантии ученые предлагают добавить и воду.
В изученных алмазах авторы работы нашли вкрапления льда-VII, причем они считают, что в мантии эта вода находится в жидком состоянии. По мнению ученых, дальнейшее исследование вкраплений льда и других соединений даст информацию о давлении в разных слоях мантии.
«Эти открытия важны для понимания того, какую роль во всемирном водном балансе играют богатые водой области во внутренних слоях Земли и как перемещаются производящие тепло радиоактивные элементы», — рассказал один из авторов статьи, исследователь из Университета Невады Оливер Цаунер.