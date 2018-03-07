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Ученый объяснил вероятное происхождение «екатеринбургского метеорита»
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Ученый объяснил вероятное происхождение «екатеринбургского метеорита» 

Деловая газета «Взгляд» 7 марта 2018
Заведующий отделом ГАИШ МГУ Владислав Шевченко заявил, что «екатеринбургский метеорит» мог являться осколком крупного астероида.
«Были сообщения, что к Земле приближается астероид, но на довольно значительном расстоянии, так сказать, далеко от катастрофы. Такие тела иногда могут иметь структуру не монолитную», — цитирует РИА «Новости» Шевченко.
По мнению ученого, крупные астероиды могут сталкиваться с себе подобными, из-за чего могут дробиться и впоследствии сопровождаться более мелкими космическими объектами. Шевченко отметил, что один из таких осколков мог сгореть в атмосфере Земли над Екатеринбургом.
Во вторник в Сети появились сообщения о метеорите, озарившем небо в Свердловской области. Ранее сообщалось, что астероид VR12 размером около 10-15 метров приблизится к Земле на расстояние около 1,5 млн км.
Кроме того, в воскресенье житель Екатеринбурга заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид или метеороид, выглядевший как яркая вспышка.
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