Ученый объяснил вероятное происхождение «екатеринбургского метеорита»

Заведующий отделом ГАИШ МГУ Владислав Шевченко заявил, что «екатеринбургский метеорит» мог являться осколком крупного астероида.

«Были сообщения, что к Земле приближается астероид, но на довольно значительном расстоянии, так сказать, далеко от катастрофы. Такие тела иногда могут иметь структуру не монолитную», — цитирует РИА «Новости» Шевченко.

По мнению ученого, крупные астероиды могут сталкиваться с себе подобными, из-за чего могут дробиться и впоследствии сопровождаться более мелкими космическими объектами. Шевченко отметил, что один из таких осколков мог сгореть в атмосфере Земли над Екатеринбургом

Во вторник в Сети появились сообщения о метеорите, озарившем небо в Свердловской области . Ранее сообщалось, что астероид VR12 размером около 10-15 метров приблизится к Земле на расстояние около 1,5 млн км.

Кроме того, в воскресенье житель Екатеринбурга заснял в небе над городом редкое небесное явление — суперболид или метеороид, выглядевший как яркая вспышка.