Американцы нашли способ спасти бензиновые двигатели

Команда американских учёных нашла способ довести двигатели внутреннего сгорания до ранее недостижимых экологических стандартов. Их открытие может существенно продлить эру моторов, работающих на улеводородах, и отсрочить переход человечества на электрокары.

Об открытии химиков из США сообщило издание N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Nature Catalysis. Учёные создали новый тип катализатора, способный расщеплять угарный газ даже при комнатной температуре. Устройство может стать основой для нового поколения автомобильных конвертеров.

Неликвид: автомобили, от которых невозможно избавиться.

Для увеличения энергоэффективности двигателей внутреннего сгорания их температура максимально снижается, в результате традиционные катализаторы перестают справляться со своей задачей — они могут расщеплять угарный газ только будучи нагретыми до высоких температур. Чтобы заставить устройство работать при температурах +200°С и ниже, учёные из США под руководством Чарльза Сайкса из Университета Тафтса предложили использовать для окисления CO катализатор, на основе атомов платины, а в качестве оксидной подложки использовали оксид одновалентной меди. Новый тип катализатора позволил окислять CO до CO2 даже при комнатной температуре.

К внедрению таких катализаторов в массовое производство сами учёные относятся скептически, однако они уверены, что их исследование поможет создать более совершенные системы очистки выхлопных газов: им удалось заставить устройство работать при комнатной температуре и детально изучить механизм каталитической реакции.

Что такое катализатор и чем он опасен для мотора. Читайте статью на QutoЧитайте также:Хорватский Rimac обставил Tesla RoadsterКроссовер Ferrari получит гибридный мотор V8Lexus представил начальный кроссовер UX с парой новых моторов